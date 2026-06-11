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Meloni sulle rinnovabili: Raggiunto massimo storico produzione elettrica, so che può dare fastidio – Il video

11 Giugno 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "È per questo che continuiamo a sostenere l'importanza dei biocombustibili come vettore energetico di transizione. È per questo che, udite udite, con il nostro governo abbiamo raggiunto il massimo storico di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Eh lo so, lo so, lo so, può dare fastidio. Peraltro, ricordo che lunedì scorso la Commissione ha approvato ulteriori 23 miliardi di aiuti di Stato a sostegno della produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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