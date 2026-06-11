Meloni sbotta e risponde a Silvestri: Mai indossato ginocchiere, sono arrivata qui senza scorciatoie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Però mi chiedo, collega Boldrini, sempre per il tramite della presidenza, se sia davvero questo il punto del rispetto delle donne o se il punto delle rispetto delle donne sia piuttosto quello di ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere. Collega Silvestri! Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che, senza mai indossare delle ginocchiere, è arrivata dove è arrivata! Senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie! È questo che vi dà fastidio! Vi dà fastidio che la prima donna Presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra, perché voi non siete stati capaci a proporla", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula alla Camera per le Comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev