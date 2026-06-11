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Silvestri (M5S) a Meloni: Non ha rialzato la schiena con Trump e Netanyahu, ha indossato ginocchiere – Il video

11 Giugno 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 ""Allora, quello che io voglio dirle è che in questo suo intervento di oggi io non mi aspettavo onestamente niente di più di quello che che lei ha detto. Il problema è che dopo il referendum, e concludo, si è detto che la linea del governo era di riaddrizzare la schiena, rialzarzi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump. Lei non ha rialzato la schiena, lei ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Il punto è che noi abbiamo bisogno invece di un leader in una condizione sociale completamente diverso e spero che tra qualche mese arriverà. Grazie onorevole", così Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle intervenuto in Aula alla Camera per le Comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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