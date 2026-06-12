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Mattarella riceve Presidente coreano Myung: Italia e Corea unite per un futuro di pace – Il video

12 Giugno 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 "Non a caso Corea e Italia sono impegnate nel peacekeeping, ampiamente. Lo siamo anche in Unifil, con una presenza coraggiosa che ha dato grandi contributi finché vi è stata la possibilità ne… negli anni passati, e che siamo sempre disposti a fornire nell'ambito delle Nazioni Unite e ovunque vi siano crisi e richieste di collaborazione per la pace, perché è questo l'obiettivo che, che… coltivano insieme Corea e Italia. E abbiamo quindi una, una visione comune della vita internazionale, che auspichiamo sempre collegata a regole rispettate, condivise, che consentono alle popolazioni di guardare al futuro con serenità", così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla conferenza stampa congiunta con il Presidente della Repubblica di Corea Lee Jae Myung al Quirinale. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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