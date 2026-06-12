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Ovazione a Meloni che replica sulle ginocchiere, ma i vannacciani e il centrosinistra non applaudono – Il video

12 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 giugno 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto al deputato del Movimento 5 Stelle Silvestri, che le aveva detto di indossare le 'ginocchiere'. Durante l'ovazione che ne è seguita, i vannacciani e il Centrosinistra non hanno applaudito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 11-06-26 mentre Meloni risponde a Silvestri i vannacciani e il Centrosinistra non applaudono 00_22

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