Il Fatto rivela: «5stelle e altri gruppi pensano a un nostro giornalista, Gianni Barbacetto, come candidato sindaco di Milano»

Ad appoggiarlo anche i moderati che non vorrebbero sostenere più l'era Sala. Le paranoie nel Pd, secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio

Il Fatto Quotidiano oggi rivela che il loro giornalista Gianni Barbacetto potrebbe candidarsi a Milano con 5 stelle e altre diverse sigle pronte ad appoggiarlo.

Le paranoie del Partito democratico

Barbacetto, spiega la testata, «negli ultimi anni con le sue inchieste sull’urbanistica ha anticipato molti dei fatti che poi sono diventati oggetto di indagine della Procura». La sua probabile candidatura, in particolare alla sinistra del Partito Democratico, sta preoccupando i dem. Perché se si vuole puntare alla discontinuità i settori moderati fortemente critici nei confronti dell’amministrazione guidata da Giuseppe Sala potrebbero appoggiarla. Qualcosa di diverso, rispetto all’attuale amministrazione sì, ma senza però mettere realmente in discussione l’impianto politico e urbanistico che ha caratterizzato Milano negli ultimi quindici anni. Un nodo da risolvere prima, secondo il Fatto, in vista della corsa a Palazzo Marino.