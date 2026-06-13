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'Giornalista comunista', il coro al corteo per la Remigrazione a Roma – Il video

13 Giugno 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 La folla durante il corteo ha cantato i cori 'Giornalista comunista' e 'Giornalista terrorista'. Un corteo promosso dal comitato "Remigrazione e riconquista" nel quartiere Prati, a Roma. Alla manifestazione, nata a sostegno dell'omonima proposta di legge di iniziativa popolare, aderiscono diverse realtà dell'estrema destra, tra cui CasaPound. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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