'Scegliamo la vita', la Manifestazione Pro Vita a Roma – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 Si è svolta a Roma la manifestazione nazionale “Scegliamo la Vita”. Il corteo è partito alle ore 14:30 da piazza della Repubblica per concludersi a piazza San Giovanni in Laterano. L'iniziativa, definita dagli organizzatori come un momento di mobilitazione volto a rimettere al centro del dibattito pubblico e istituzionale la tutela della vita in ogni sua fase, ha attraversato le vie del centro della Capitale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev