Matera, il discorso motivazionale del sindaco agli studenti: «Dovete impegnarvi per le vostre c… di vite». Scoppia la polemica – Il video

In molti criticano il linguaggio troppo colorito dal palco della Festa dello Studente. La replica del primo cittadino: «Lasciate da parte la cattiveria, soprattutto quando si nasconde dietro il volto del finto perbenismo»

«Dovete impegnarvi per le vostre c… di vite». Con un linguaggio volutamente diretto e fuori dagli schemi istituzionali, il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti, ha lanciato il suo messaggio ai giovani durante la Festa dello Studente. Un intervento che, ripreso e diffuso sui social dalla pagina “Sassi Live”, è diventato rapidamente virale, suscitando commenti e polemiche. Di fronte alle critiche, il primo cittadino ha chiarito il significato delle sue parole, spiegando che l’intenzione era quella di raggiungere i ragazzi con un linguaggio immediato e comprensibile. «Chi era presente e ha ascoltato il mio intervento dal vivo – ha dichiarato – ha colto perfettamente il senso del messaggio: un invito a rispettare sé stessi e gli altri, e a impegnarsi per migliorare la propria vita e quella della comunità».

«Lasciate la cattiveria, soprattutto è finto perbenismo»

Nicoletti ha rivendicato la scelta di utilizzare toni meno formali, sostenendo che un discorso più istituzionale avrebbe rischiato di passare inosservato. Pur scusandosi con chi possa essersi sentito offeso dall’espressione utilizzata, ha ribadito il contenuto del suo appello. «Coltivate il rispetto, impegnatevi per rendere migliori le vostre vite e il luogo in cui vivete», ha affermato. E ha aggiunto una riflessione rivolta anche agli adulti e al dibattito pubblico: «Lasciate da parte la cattiveria, soprattutto quando si nasconde dietro il volto del finto perbenismo».