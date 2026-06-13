Vannacci in difesa dei cinquestelle sulla frase su 'ginocchiere' contro Giorgia Meloni – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2026 "Guardi, guardi, io sono una persona di mondo, eh. Ho vissuto in caserma e ho frequentato le zone di combattimento di mezzo, mezzo pianeta. Quindi ci sono molte sfumature della lingua che non mi offendono e che non mi fanno percepire né il sessismo né le ipotetiche offese. Quindi, le potrei rispondere che una una osservazione del genere a me, se fosse stata detta a me e mi mettessi nei… nei panni di una donna, probabilmente non l'avrei recepita come una possibile offesa sessista", così il generale Roberto Vannacci alla conferenza all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev