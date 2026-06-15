Trump: Lo Stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Abbiamo ottimi rapporti con Iran – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 15 giugno 2026 "Lo Stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì. Stiamo ancora dando la caccia a un paio di mine, ma le navi stanno già iniziando a uscire. Ora abbiamo ottimi rapporti con l'Iran e il nuovo gruppo di leader". Lo ha detto Donald Trump al termine del bilaterale con Emmanuel Macron a margine del G7. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev