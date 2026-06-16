Cappelli e t-shirt di Futuro Nazionale: c’è un sito di e-commerce all’insaputa di Vannacci

Lo svela Adnkronos ma dal partito dell'ex generale sostengono di non sapere nulla. E si valutano iniziative legali

Cappellini con logo, t-shirt, polo, camicie, cravatte, adesivi. Su tutto il vestiario spicca in bella vista il logo di Futuro Nazionale con un’ala tricolore. Il colore? Blu navy. I prezzi, riporta Adnkronos, variano da un minimo di 16 euro a un massimo di 82 euro e si può usufruire di sconti (dal 6 al 20 per cento). L’“effetto Vannacci” contagi il merchandising con un sito di e-commerce dedicato al partito Futuro Nazionale. Peccato però che la realtà politica dell’ex generale non ne sappia nulla e non esclude azioni legali per tutelare il proprio marchio.

Frutto di una convenzione?

Navigando sul sito italiadivise.it, riconducibile all’azienda veneta Padovadivise di GM con sede a Padova, è possibile trovare gadget e capi di abbigliamento destinati a simpatizzanti e militanti di Futuro Nazionale, il movimento fondato dall’ex comandante della Folgore Roberto Vannacci. La grafica utilizzata riproduce il simbolo ufficiale registrato lo scorso gennaio presso l’Ufficio europeo competente in materia di marchi e brevetti, prima del lancio della nuova formazione politica dell’europarlamentare fuoriuscito dalla Lega.

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Al momento il catalogo online comprende otto articoli. Tra questi figura una maglietta con la bandiera italiana stilizzata, la scritta bianca “Futuro Nazionale” e il nome “Vannacci” in giallo. I prodotti, sottolinea l’agenzia, vengono presentati come frutto di una convenzione stipulata con il partito, secondo quanto riportato sul sito. In prospettiva, l’offerta potrebbe ampliarsi includendo anche un completo composto da giacca e pantaloni, da abbinare a camicia bianca e cravatta blu con dettagli tricolori: una sorta di «divisa vannacciana» pensata per eventi e iniziative politiche.

Gli adesivi: «Negozio italiano»

Tra gli articoli in vendita spicca inoltre un set di cinque adesivi “Negozio Italiano” (10×10 centimetri, stampati a colori su pellicola bianca), legati a un progetto tra l’altro promosso in passato da Futuro Nazionale. L’iniziativa, si legge sul portale, nasce con l’obiettivo di «valorizzare le imprese che si riconoscono nei valori del Made in Italy».

Dietro Italiadivise

Nella sezione “Chi siamo”, Italiadivise si presenta come un negozio online specializzato nella distribuzione all’ingrosso di abbigliamento da lavoro per diversi settori, dalla sanità all’edilizia fino alla ristorazione. L’azienda fa capo all’imprenditore Giuseppe Moscatelli, che ha spiegato all’Adnkronos come il progetto sia nato a livello locale grazie a un accordo con i comitati territoriali del Triveneto di Futuro Nazionale. Moscatelli ha inoltre riferito che è in corso una valutazione per centralizzare la vendita dei prodotti brandizzati Vannacci.

Una ricostruzione che però viene smentita dai vertici del partito. Massimiliano Simoni, coordinatore nazionale di Futuro Nazionale, ha dichiarato all’Adnkronos che la formazione politica è completamente estranea all’iniziativa di e-commerce. Per questo motivo, ha aggiunto, il partito starebbe valutando azioni legali a tutela del marchio ufficialmente registrato.