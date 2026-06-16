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Relazioni Usa-Italia, Donzelli: Occidente è insieme di valori. Con Usa amici, ma sempre a testa alta – Il video

16 Giugno 2026 - 15:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2026 "I rapporti tra Italia e Stati Uniti devono essere tenuti stretti perché l'Occidente non è un luogo geografico, ma è un valore, è un insieme anche di valori importanti. Detto questo, noi eravamo amici degli Stati Uniti in Italia con il governo Meloni anche quando governava Biden e, detto questo, il fatto che si debba essere amici non vuol dire che non si debba stare a testa alta e quindi l'Italia ha sempre fatto bene a dire sì quando c'era da dire sì e a dire no quando c'era da dire no. Tra amici, anche quando qualcuno sbaglia, si dice che sbaglia", così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia in un punto stampa in piazza di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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