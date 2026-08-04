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Alberto Bagnai nominato membro Antitrust, colpo della Lega: chi è l’economista anti-euro di Salvini

04 Agosto 2026 - 22:50 Simone Disegni
Alberto Bagnai
Alberto Bagnai
Il deputato e docente di politica economica entra nel collegio dell'Authority per 7 anni, esulta Claudio Borghi
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Il deputato e “mente economica” della Lega Alberto Bagnai è stato scelto dai presidenti di Camera e Senato come membro del collegio dell’Antitrust. La decisione è stata presa in serata da Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, riempiendo così il vuoto lasciato al vertice dell’authority, dopo la promozione di Saverio Valentino alla presidenza. Il terzo componente dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato è Elisabetta Iossa. Bagnai entra così nel collegio per un mandato (non rinnovabile) di sette anni. Ad annunciare la notizia prima ancora della sua diffusione tramite canali ufficiali è stato il senatore leghista Claudio Borghi: «Da oggi siamo tutti più sicuri e la crescita economica del nostro Paese avrà l’appoggio e il giudizio di una competenza unica», esulta il collega di partito (e di regione) di Bagnai.

Alberto Bagnai, il profilo e le idee in economia

Nato a Firenze nel 1962, laureatosi in Economia alla Sapienza di Roma, Alberto Bagnai è professore associato di politica economica all’Università Gabriele d’Annunzio. Ha affinato nel tempo una visione decisamente non ortodossa di politica economica, schierandosi contro i vincoli del Tratatto di Maastricht e per l’uscita dell’Italia dall’euro. Avvicinatosi alla Lega, nel 2018 è stato eletto in Senato col partito di Matteo Salvini. Dal 2018 al 2020 è stato presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, quindi è diventato (subentrando proprio all’amico e collega Borghi) responsabile Economia della Lega. Nel 2022 è stato rieletto, ma questa volta alla Camera, dove è diventato vicepresidente del gruppo del Carroccio e presidente della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Con la nomina all’Antitrust per un mandato di sette anni dovrà ora lasciare il Parlamento.

Foto di copertina: Ansa / Riccardo Antimiani

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