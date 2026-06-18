La “Tempesta Silenziosa” di Baricco conquista Roma: in migliaia leggono contemporaneamente Dostoevskij

Diversi romani e non si sono ritrovati al tramonto a leggere insieme l'opera "Le notti bianche", in perfetto silenzio e in diverse zone della Capitale. Ecco il progetto

«Era una notte meravigliosa, una notte come forse ce ne possono essere soltanto quando siamo giovani, amabile lettore…»

Con l’incipit de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, alle 20:47 a Roma ha preso vita La Tempesta Silenziosa. Al calare del sole, oltre 300 luoghi della Capitale sono stati pacificamente invasi da migliaia di persone unite da un unico, potente gesto: leggere lo stesso libro, insieme e in perfetto silenzio.

La tempesta sulla Casilina

Nato da un’idea di Alessandro Baricco, il progetto #TempestaSilenziosa è stato promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, rientrando nelle iniziative coordinate per la Giornata della Memoria.