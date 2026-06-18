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La “Tempesta Silenziosa” di Baricco conquista Roma: in migliaia leggono contemporaneamente Dostoevskij

18 Giugno 2026 - 00:08 Alba Romano
lettura simultanea baricco
lettura simultanea baricco
Diversi romani e non si sono ritrovati al tramonto a leggere insieme l'opera "Le notti bianche", in perfetto silenzio e in diverse zone della Capitale. Ecco il progetto
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«Era una notte meravigliosa, una notte come forse ce ne possono essere soltanto quando siamo giovani, amabile lettore…»

Con l’incipit de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, alle 20:47 a Roma ha preso vita La Tempesta Silenziosa. Al calare del sole, oltre 300 luoghi della Capitale sono stati pacificamente invasi da migliaia di persone unite da un unico, potente gesto: leggere lo stesso libro, insieme e in perfetto silenzio.

La tempesta sulla Casilina

Nato da un’idea di Alessandro Baricco, il progetto #TempestaSilenziosa è stato promosso e sostenuto dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, rientrando nelle iniziative coordinate per la Giornata della Memoria.

Il libro letto in metro
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