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La giostra si blocca a 30 metri d’altezza, paura per 8 ragazzi fermi a testa in giù: il salvataggio nel Torinese – Il video

21 Giugno 2026 - 11:57 Giulia Norvegno
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Paura nella tarda serata di ieri al luna park di Villanova Canavese, nel Torinese, dove una giostra si è improvvisamente fermata durante la corsa lasciando gli occupanti sospesi a circa 30 metri d’altezza. A bordo c’erano otto ragazzini, rimasti bloccati in posizione verticale, alcuni dei quali a testa in giù. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre e il personale del 118, come riferisce l’Ansa.

Come si è conclusa la disavventura al luna park nel Torinese

L’operazione di soccorso si è conclusa senza conseguenze: i pompieri sono riusciti a riportare a terra in sicurezza tutti i giovani coinvolti, mentre i sanitari del 118 hanno valutato sul posto le condizioni di ciascuno, prestando particolare attenzione a chi era rimasto capovolto durante l’attesa. Alla fine nessuno ha riportato ferite e non è stato necessario alcun trasporto in ospedale. Restano da chiarire le cause del guasto che ha bloccato l’attrazione.

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