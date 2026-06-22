Lotteria degli scontrini, il codice e l’estrazione per vincere 25 mila euro

Chi è maggiorenne e residente in Italia può generare il codice lotteria sul sito dedicato e mostrarlo agli esercente ammessi nel perimetro

65 estrazioni tra settimanali, mensili e quella annua. Nel 2025 la lotteria degli scontrini ha distribuito un montepremi totale di 36,5 milioni di euro per i partecipanti e 7,3 per gli esercenti. Il Sole 24 Ore li ha rintracciati all’interno del bilancio 2025 di Sogei. E mostrano come la lotteria continua ad avere un buon riscontro con il set di regole del 2020. Chi è maggiorenne e residente in Italia può generare il codice lotteria sul sito dedicato e mostrarlo agli esercente ammessi nel perimetro (ad esempio, non vale per l’e-commerce) al momento di ogni acquisto effettuato con pagamento elettronico. Quindi non possono partecipare alla lotteria i pagamenti effettuati in contante.

La lotteria degli scontrini e il codice

Il codice lotteria si può mostrare a commercianti ed esercenti. Lo scontrino genera così biglietti virtuali per la lotteria: uno per ogni euro speso. Nel caso in cui l’importo speso sia superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale. Le estrazioni sono settimanali con 15 premi da 25mila euro per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro per gli esercenti. Poi mensili con 10 premi da 100mila euro per gli acquirenti e 10 premi da 20mila euro per gli esercenti. Infine una annuale con un premio di 5 milioni di euro per l’acquirente e un premio di 1 milione di euro per l’esercente. La prossima sarà il 25 giugno.

Gli scontrini

Avranno una possibilità di vincere tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica (fino alle ore 23:59) della settimana precedente. Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Il prossimo appuntamento è quindi il 9 luglio. La vittoria viene comunicata tramite Pec dall’agenzia delle dogane e dei monopoli. Bisogna fornire l’indirizzo di posta elettronica certificata nella sezione area riservata. Le stesse regole valgono per gli esercenti che risultano vincitori: priorità alla comunicazione via Pec, mentre la comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio fiscale scatterà nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulti attivo o la casella risulti piena al momento della comunicazione.

Le frodi

Per incassare il premio ci sono 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. Lo scorso anno, infatti, l’agenzia delle Dogane e monopoli «ha condotto attività di contrasto alle frodi nei confronti di 110 soggetti per i quali risultavano movimentazioni anomali di acquisti sul sistema lotteria». Un presidio necessario per garantire la piena regolarità di uno strumento pensato per diffondere i pagamenti cashless attraverso l’idea della premialità.