Effetto eclissi solare, esplode il turismo astronomico: in Spagna e Islanda hotel a prezzi stellari, voli aggiuntivi dagli Usa e crociere sold out

Per il primo evento totale visibile dall'Europa continentale in questo secolo, le strutture ricettive lungo la rotta dell'ombra registrano il tutto esaurito. A Reykjavík le stanze superano i 1000 dollari a notte, mentre in Spagna si stima un impatto economico da 342 milioni di euro

È esplosa la corsa all’alloggio per assistere alla prima eclissi solare totale visibile dall’Europa continentale in questo secolo. Domani, 12 agosto, la luna oscurerà di nuovo il sole lungo una parte dell’Europa occidentale. Un appuntamento astronomico che sta muovendo decine di migliaia di appassionati e turisti da tutto il mondo, trasformandosi in un vero e proprio volano economico per i Paesi situati lungo la traiettoria dell’oscuramento, in particolare Islanda e Spagna, gli unici luoghi dove si assisterà al buio completo.

Stanze oltre i 1000 dollari e voli speciali dagli Usa

A misurare la portata del fenomeno sono i dati della società di analisi Lighthouse, diffusi dal Financial Times. Nella capitale islandese Reykjavík, tra le mete preferite per l’osservazione, il prezzo medio di una stanza d’albergo per la notte dell’evento ha sfondato la quota dei 1000 dollari, segnando un’impennata di oltre il 140% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cifre da capogiro che si riflettono anche sulle piattaforme di affitto breve: su Airbnb le tariffe medie per gli alloggi in territorio islandese sono cresciute del 53,7%. L’eccezionalità della domanda ha spinto le compagnie aeree ad adeguare rapidamente l’offerta. Vettori come Icelandair e l’americana Delta hanno programmato voli aggiuntivi dagli Stati Uniti verso l’aeroporto di Reykjavík per intercettare il flusso continuo di viaggiatori in arrivo oltreoceano.

I rincari nel Nord della Spagna e l’indotto turistico

In Spagna la disponibilità ricettiva più ampia ha frenato in parte i rincari generali, con un aumento medio delle tariffe del 15,8% nelle aree a massima visibilità. Tuttavia, nelle località settentrionali toccate direttamente dall’evento i prezzi si sono più che doppiati. A Bilbao i listini hanno registrato un balzo del 59%, a Santiago de Compostela del 31%, mentre a Maiorca, pur trovandosi al margine della traiettoria principale, i costi delle camere sono saliti del 20%.

Secondo le stime del governo di Madrid, l’eclissi genererà un indotto turistico straordinario pari a 342 milioni di euro. Un flusso che sta premiando in modo particolare i territori meno battuti dell’entroterra, la cosiddetta “Spagna vuota”, convertita per un giorno in meta privilegiata dagli osservatori. Sold-out anche sul fronte dei viaggi via mare: le crociere a tema organizzate da compagnie come Princess Cruises e Virgin Voyages hanno registrato il tutto esaurito con mesi di anticipo.

La corsa verso l’Egitto nel 2027

Il fenomeno conferma il momento d’oro del turismo astronomico globale. Gli operatori del settore segnalano infatti che la febbre dei cieli si sta già proiettando sui prossimi appuntamenti: sono già altissime le richieste di prenotazione per la città egiziana di Luxor in vista dell’eclissi dell’agosto 2027, già ribattezzata “l’eclissi del secolo”, che offrirà la durata di oscuramento totale più lunga registrata sulla terraferma da qui al 2114.