Fotovoltaico e blackout: perché l’eclissi del 12 agosto può mettere alla prova la rete elettrica europea

Per alcuni minuti il calo della luce solare farà diminuire la produzione dei pannelli fotovoltaici. I paesi più esposti saranno Spagna e Germania

Mercoledì 12 agosto, nel tardo pomeriggio, la luna passerà davanti al sole oscurando per qualche minuto gran parte dell’Europa. Un fenomeno raro che però avrà anche un effetto sulla produzione di energia in Europa, perché proprio mentre il disco solare verrà oscurato anche i pannelli fotovoltaici perderanno temporaneamente la loro principale fonte di alimentazione. Secondo le stime riportate da Repubblica, in condizioni di cielo sereno la produzione fotovoltaica potrebbe diminuire fino a 9,7 gigawatt complessivi in Europa. Per i gestori della rete sarà quindi necessario compensare rapidamente il calo della produzione solare e mantenere in equilibrio domanda e offerta di elettricità. L’eclissi arriva in un momento delicato per il sistema energetico europeo, già messo sotto pressione dalle alte temperature estreme che aumentano la domanda di energia e rendono più difficoltosa la produzione di alcune centrali, comprese quelle nucleari, a carbone e idroelettriche.

Le più colpite saranno Spagna e Germania

L’eclissi sarà visibile nella sua totalità solo lungo una stretta fascia che attraversa il nord della Spagna e prosegue verso l’Atlantico fino all’Islanda. Come riporta Repubblica, in Spagna, secondo i calcoli del gestore locale Red Eléctrica, l’oscuramento potrebbe far scendere la produzione fotovoltaica fino a 5 gigawatt, una quantità pari al 13% del fabbisogno di un normale mercoledì di agosto. Ma anche la Germania dovrà affrontare un calo significativo, stimato in circa 2,5 gigawatt. Nel resto dell’Europa l’impatto sarà più contenuto. Anche in Italia non sono previste ripercussioni significative sul sistema elettrico italiano.

L’eclissi al tramonto

A ridurre gli effetti sul sistema energetico sarà anche l’orario in cui si verificherà. L’eclissi arriverà infatti nel tardo pomeriggio, quando il sole sarà già basso sull’orizzonte e la produzione degli impianti sarà naturalmente in diminuzione. In più, nel periodo di Ferragosto la domanda di elettricità tende a ridursi per la chiusura di molte attività produttive. Come ha spiegato a Repubblica Simona Benedettini, esperta di energia e ceo di Race Consulting, gli impianti termoelettrici alimentati a gas potrebbero compensare gran parte della minore produzione solare. Per questo, secondo l’esperta, l’effetto dell’eclissi sui prezzi dell’elettricità potrebbe essere trascurabile.