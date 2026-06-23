Francesco Imprezzabile: il vigile morto inseguendo un Suv che ha saltato un posto di blocco

Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente

Nel comune di Peschiera Borromeo in provincia di Milano l’agente della Polizia locale di 39 anni Francesco Imprezzabile è morto durante un inseguimento ad un’auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L’inseguimento è inizato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, quando un’automobile non si è fermata ad un posto di blocco. A quel punto l’agente è partito all’inseguimento del veicolo, sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e per rintracciare il conducente dell’auto pirata.

Francesco Imprezzabile

Secondo quanto riferito dal 118 Imprezzabile avrebbe perso il controllo della moto su cui stava inseguendo l’auto pirata che non si era fermata ad uno stop. L’agente è stato portato dopo le 21:30 di ieri in gravissime condizioni tramite elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate nella caduta. «Indossare questa divisa non è solo un lavoro, è una responsabilità», si legge in un post sulle sue pagine social del 23 maggio scorso, quando aveva pubblicato una sua foto in sella alla moto di servizio.

Il post su Facebook

«Non è un mestiere qualunque: è vocazione, passione e senso del dovere. Solo quando fai questo con il cuore puoi dare sempre il meglio di te stesso. Dietro ogni giornata ci sono sacrifici, rinunce, fatica e tante cose che nessuno vede. Ma quando fai tutto con onestà, rispetto e onore, allora sai di essere sulla strada giusta. Non bisogna mai mollare, anche quando tutto sembra più difficile, perché i risultati ottenuti con sacrificio parlano da soli. La gente parlerà sempre, giudicherà senza conoscere davvero ciò che vivi. Ma la cosa più importante è essere in pace con sé stessi, guardarsi allo specchio e sapere di aver dato tutto con dignità. Perché alla fine il sacrificio, l’onestà e la costanza sono le uniche cose che ripagano davvero».

Il cordoglio degli amici

Sul suo profilo Facebook sono già tanti i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti per la sua scomparsa. «Ci hai messo il cuore in questo sogno..non ci credo ma che cosa diavolo è successo», scrive incredulo un amico.