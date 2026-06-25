Mirko Moriconi gay e il padre: «Preferiva che avessi il cancro»

Il racconto della vita difficile del ragazzo fino al coming out e alle liti con il padre

Mirko Moriconi aveva confessato agli amici di volersi operare per cambiare sesso. E forse questa decisione era arrivata all’orecchio del padre Pietro. Che l’ha ucciso ieri a Pieve di Camaiore in provincia di Lucca insieme alla madre Kety Andreoni. «La vita è stata dura con te, ma non ti sei mai arreso», scriveva parlando di sé sui social media. E ancora: «Forse è questo il senso del mio vivere. Forse dal dolore potrò guarire e scrivere canzoni». Alla fine del 2020 Mirko aveva inciso un pezzo rap: Camice bianco. Per ringraziare i dottori per la gestione della pandemia. Aveva anche lanciato una raccolta su GoFundMe: «Aiutami a investire sul mio sogno musicale».

La mamma Kety

Alla mamma Kety, che lo difendeva da suo padre, dedica tante parole: «La mia complice di vita, la mia migliore amica, la mia forza. Mia mamma». Mentre nel 2022 dice che qualcuno lo «preferisce morto che gay», nessun riferimento diretto a suo padre. E ancora: «Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto accanto e sapere che non lo potrai avere mai». Nell’ottobre 2025 Mirko era stato ricoverato in ospedale: «Capisci chi veramente tiene a te nel momento del bisogno. Ringrazio la malattia per avermi fatto capire il marcio che avevo attorno».

Gli amici

«Addio anima bella — scrive un’amica di lui —, lasci un vuoto che sarà incolmabile. Trova la pace». «Un paio di anni fa — ricorda un’altra persona — avevo collaborato al servizio d’ordine di un pride a Viareggio. Mirko era uno dei ragazzi in prima fila a ballare. Una persona gentile, con cui scambiai qualche parola. Che dire? Cento, mille pride affinché non si debbano più vivere tragedie simili». Nell’ottobre 2022 Mirko aveva detto alla famiglia di essere gay e lo aveva anche scritto sui social. «Mio padre non lo accetta, mi ha detto che sono la rovina della famiglia» racconta in alcuni video. «Mi è stato detto che preferivano che avessi il cancro», dice più di recente.

Il percorso di dimagrimento e il fidanzato

Mirko racconta anche di un percorso di dimagrimento e di un rapporto difficile con un fidanzato. «Dopo un periodo buio dove pensavo che fosse la fine per me, torno a dire che non sarà la fine, la strada è ancora lunga ma non sarà la fine — scriveva — . Voglio mandare un messaggio quando pensiamo che intorno a noi non c’è più la luce non vi arrendete perché siamo noi la luce che non dobbiamo spegnere mai». Dopo gli studi all’alberghiero aveva cominciato a lavorare come cuoco. Kety, 52 anni, era operatrice socio-sanitaria in una residenza per anziani vicino casa. Il padre era carpentiere per una ditta del luogo.