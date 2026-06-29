Il prete positivo alla cocaina «presa per sbaglio», lo schianto contro il guardrail e il processo: cosa rischia don Daniel
L’avvocato Gerardo Marrocco che assiste don Daniel Cardenas lo ha ribadito nell’ultima arringa in tribunale: il parroco non era alterato al momento dell’incidente, in cui si è schiantato contro un guard rail. E a proposito della cocaina trovatagli in corpo, l’avvocato è sicuro che il prete aveva assunto la sostanza per errore, come ricorda il quotidiano Il Centro. La procura dell’Aquila ha chiesto una condanna a 14 mesi di reclusione per il sacerdote, che in ospedale era risultato positivo alla cocaina dopo lo schianto del 10 marzo 2024.
Cosa è successo a Pratola Peligna
Tutto nasce da un incidente avvenuto in località Santa Brigida, nel comune di Pratola Peligna, nell’Aquilano. Don Daniel, ex parroco di Rivisondoli, stava rientrando a casa quando aveva perso il controllo della sua Toyota, finendo contro il guardrail. Alcuni passanti lo avevano soccorso in attesa dell’ambulanza del 118, che lo aveva poi trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti di routine. Gli esami tossicologici avevano restituito un valore particolarmente elevato, pari a mille, confermando l’assunzione di cocaina. Gli agenti del commissariato di Sulmona, intervenuti per i rilievi, gli avevano ritirato la patente e lo avevano denunciato a piede libero.
Le conseguenze per il sacerdote
Il caso aveva fatto rumore soprattutto a Rivisondoli, dove don Daniel era parroco. Il vescovo di Sulmona-Valva, Michele Fusco, aveva deciso di sospenderlo dall’attività pastorale alcune settimane dopo i fatti, una misura che ha portato al trasferimento del sacerdote a Roseto degli Abruzzi e che, a oggi, resta ancora in vigore. Don Daniel, da parte sua, si era inizialmente lasciato andare a uno sfogo. Aveva raccontato di essersi sentito abbandonato nell’affrontare alcune difficoltà personali. Poi però ha prefeito affidare ogni sua posizione in pubblico all’avvocato Marrocco.
Ti potrebbe interessare
- L’incredibile versione del prete positivo alla cocaina: «Ingerita per errore». L’ironia di Osho: «Un’ostia tagliata male» – Il video
- Soccorso un prete finito in auto contro il guardrail, sorpresa in ospedale: positivo alla cocaina
- Don Luca Favarin, prete sospeso a divinis (su sua richiesta): «La chiesa caccia me e non quelli che sniffano e vanno a puttane»
I prossimi passaggi del processo
Il processo si sta svolgendo con il rito abbreviato davanti al giudice Emanuela Cisterna, che ha fissato al primo ottobre la nuova udienza per le repliche. Il nodo della contesa riguarda l’interpretazione degli accertamenti sanitari, secondo la difesa non sufficienti a provare che il sacerdote fosse sotto l’effetto della cocaina proprio nel momento dello schianto. Solo dopo le controdeduzioni delle parti, previste in autunno, il giudice potrà sciogliere la riserva e arrivare a una decisione su una vicenda che, fin dal primo giorno, ha avuto una vasta risonanza nella comunità abruzzese.