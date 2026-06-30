LeBron lascia Los Angeles a 41 anni, ma non il basket. Infinito King James: dove giocherà e l’offerta per l’accoppiata mai vista in Nba

Le offerte per LeBron non mancano, dopo 23 stagioni in Nba. Un record assoluto che LeBron ha tutte le intenzioni di tenersi stretto anche per la prossima stagione. L'offerta che lo tenta dai Warrions

LeBron James continuerà a giocare in Nba anche nella prossima stagione, ma non lo farà più con i Los Angeles Lakers. A darne notizia è stato Rich Paul, Ceo di Klutch Sports e agente storico del giocatore, che ha confermato a Espn come James abbia già avvisato la dirigenza gialloviola della sua intenzione di proseguire altrove. King Jamers, che a dicembre compirà 42 anni, diventerà ufficialmente free agent e si prepara a scrivere l’ultimo capitolo della sua carriera lontano da Los Angeles, dove era arrivato nel 2018 vincendo 4 titoli e altrettanti premi di Mvp.

Dove giocherà LeBron James nella prossima stagione

Le ipotesi sul futuro destino di James, il marcatore più prolifico nella storia della lega oltre che il giocatore più longevo con 23 stagioni alle spalle, sono diverse, ma una in particolare sta prendendo corpo: i Golden State Warriors. Secondo La Gazzetta dello Sport, la franchigia californiana avrebbe già messo a disposizione un’eccezione salariale da 15 milioni di dollari per provare a portare il “Re” a San Francisco. Il piano dei Warriors prevede inoltre di trattenere Al Horford e Kris Porzingis, oltre a convincere Draymond Green ad accettare un taglio di stipendio in cambio di un contratto pluriennale, così da liberare lo spazio necessario in busta paga.

L’incastro per ricostruire la squadra attorno a Curry

L’obiettivo di Golden State sarebbe quello di ricreare nella Baia una coppia inedita in Nba, ma che ha fruttato agli Usa una medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi. King James affiancherebbe anche Anthony Davis, che la franchigia conta di acquisire da Washington tramite scambio, sacrificando Jimmy Butler per abbassare il monte ingaggi complessivo. Un’operazione che, sul piano sportivo, presenta più di qualche complicazione, ma che avrebbe un impatto enorme dal punto di vista mediatico: vedere insieme Curry, James, Green e Davis, seppur non più nel pieno della carriera, rappresenterebbe un’attrazione capace di generare un giro d’affari notevole. Per James si tratterebbe peraltro di una soluzione comoda anche dal punto di vista logistico, dato che potrebbe continuare a vivere a Los Angeles, spostandosi di poche ore per giocare in California.