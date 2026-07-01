Arrestato modello di Armani, le accuse di violenza sessuale e stalking: la denuncia dell’ex fidanzata sui pedinamenti e gli abusi
Un 23enne che lavora come modello è finito in carcere con l’accusa di stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni dell’ex compagna. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare è stata la polizia locale di Milano lo scorso martedì. Il 23enne avrebbe lavorato per importati maison, tra cui Armani secondo il Corriere della Sera. Tra la fine del 2025 e febbraio 2026 il giovane, identificato con le iniziali E.P., avrebbe sottoposto la ex fidanzata a violenze fisiche, minacce e pedinamenti, arrivando a farle stravolgere le proprie abitudini quotidiane per la paura di incrociarlo.
Come sono partite le indagini sul 23enne
A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia della vittima, raccolta dal Nucleo tutela donne e minori della polizia locale di Milano. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e referti medici relativi alle lesioni subite dalla ragazza. Nell’ordinanza, il gip ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio che il ragazzo potesse reiterare il reato, elementi che hanno portato alla misura più severa, il carcere, chiesto dalla sostituta procuratrice Chiara Costagliola.