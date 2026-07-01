Arrestato modello di Armani, le accuse di violenza sessuale e stalking: la denuncia dell’ex fidanzata sui pedinamenti e gli abusi

Il ragazzo è stato portato in carcere dagli agenti della polizia locale. I rapporti nella coppia sempre più tesi dal 2025, con lui che, secondo la denuncia della ragazza, sarebbe diventato sempre più violento

Un 23enne che lavora come modello è finito in carcere con l’accusa di stalking, violenza sessuale e lesioni aggravate ai danni dell’ex compagna. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare è stata la polizia locale di Milano lo scorso martedì. Il 23enne avrebbe lavorato per importati maison, tra cui Armani secondo il Corriere della Sera. Tra la fine del 2025 e febbraio 2026 il giovane, identificato con le iniziali E.P., avrebbe sottoposto la ex fidanzata a violenze fisiche, minacce e pedinamenti, arrivando a farle stravolgere le proprie abitudini quotidiane per la paura di incrociarlo.

Come sono partite le indagini sul 23enne

A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia della vittima, raccolta dal Nucleo tutela donne e minori della polizia locale di Milano. Gli investigatori hanno raccolto testimonianze e referti medici relativi alle lesioni subite dalla ragazza. Nell’ordinanza, il gip ha riconosciuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e il concreto rischio che il ragazzo potesse reiterare il reato, elementi che hanno portato alla misura più severa, il carcere, chiesto dalla sostituta procuratrice Chiara Costagliola.

Chi ha chiesto la custodia cautelare per il modello