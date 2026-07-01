Fuggono all’alt dei carabinieri e si schiantano in scooter, un morto dopo l’inseguimento: «Probabile urto con l’auto dei militari»

Al confine tra Città Sant'Angelo e Silvi, in Abruzzo, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto degli agenti. Indagini in corso

Un uomo è morto nella serata di oggi, mercoledì 1 luglio, a causa di un incidente al culmine di un inseguimento da parte delle forze dell’ordine. È accaduto tra Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, e Silvi, in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all’alt dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l’inseguimento, andato avanti lungo la strada statale 16. Al confine tra Città Sant’Angelo e Silvi, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra – scrivono l’Ansa e i media locali – dopo un urto con l’auto dei militari.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente è subito intervenuto il 118, con l’ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato a lungo le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. L’altra persona, invece, è stata presa dai carabinieri. I militari si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso, mentre per i rilievi sul posto ci sono la polizia stradale e la polizia locale di Silvi. Traffico in tilt e caos in tutta la zona.