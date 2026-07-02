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Caso Nessy Guerra, Tajani: Lavoriamo per riportare a casa una mamma e bambina – Il video

02 Luglio 2026 - 12:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Siamo in contatto con il Ministero degli Esteri, con tutte le autorità. Stiamo lavorando con discrezione per cercare di riportare a casa sia la mamma che la bambina, quindi… Ieri siamo riusciti a farla tornare subito a casa dopo questo fermo di polizia per far incontrare la bambina al padre, ma adesso lavoriamo perché il caso si possa risolvere con discrezione, lavorando senza troppo clamore, perché senza clamore si ottiene di più che facendo confusione.", così Antonio Tajani a margine dell'Assemblea Nazionale fra le imprese assicuratrici all'Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 02-07-26 Caso Nessy Guerra, Tajani Lavoriam

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