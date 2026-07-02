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Fertitta: 11.000 americani hanno dato vita per la libertà dell'Italia durante II Guerra Mondiale – Il video

02 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "11.000 americani che hanno dato la vita per la libertà dell'Italia. Come molti italiani mi hanno detto nel corso dei miei viaggi, il loro sacrificio ha reso possibile la libertà di oggi. Non ho mai visto niente di più toccante di quel cimitero.". Lo dice l’Ambasciatore Usa Fertitta a Villa Taverna per i 250 anni dell'Indipendenza Usa. Ambasciata Usa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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