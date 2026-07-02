Fertitta (Usa): Piccoli disaccordi tra leader non tolgono il sonno. Con Italia rapporti solidi – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Sapete, io vivo qui in Italia e seguo i telegiornali italiani. Non so cosa abbia detto ultimamente, ma sapete, so che hanno una relazione di lunga data, e Trump ha un rapporto di lunga data con molti leader, e i leader a volte hanno piccoli disaccordi. E io non ci perderei di certo il sonno, per quanto mi riguarda le cose procedono come al solito, e per come sto gestendo le cose con tutti in Italia, si va avanti come al solito ogni singolo giorno. Non vedo ripercussioni di alcun tipo sul modo in cui collaboriamo insieme su ogni singola questione di cui ci occupiamo." Così l'ambasciatore Usa in Italia Fertitta a margine dei festeggiamenti per Freedom 250 a Villa Taverna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev