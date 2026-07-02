Giani alla posa della Prima pietra per il ponte sull'Arno tra Signa e Lastra – Il video

(Agenzia Vista) Toscana, 02 luglio 2026 Con la posa della prima pietra prende ufficialmente il via la costruzione del nuovo ponte tra Signa e Lastra a Signa, un'infrastruttura strategica per la mobilità dell'intera area metropolitana fiorentina. Alla cerimonia di avvio lavori era presente il presidente Eugenio Giani, l’assessore allae infrastrutture e mobilità Filippo Boni, i sindaci di Lastra Signa e Signa Emanule Caporaso e Giampiero Fossi, la sindaca di Scandicci Claudia Sereni, i tecnici della Regione, le maestranze e il direttore delle infrastrutture della Regione Enrico Becattini. ToscanaTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev