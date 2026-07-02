Meloni: Sul caporalato linea del Governo è e sarà "tolleranza zero" – Il video

(Agenzia Vista) Padova, 02 luglio 2026 "Sul caporalato la linea del Governo e' stata e continuerà a essere una linea molto chiara. E quella linea è: tolleranza zero contro i caporali. E, sono molto d'accordo, tolleranza zero contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali e speculano sulla pelle delle persone". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al congresso nazionale della Uil. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev