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Meloni: Sul caporalato linea del Governo è e sarà "tolleranza zero" – Il video

02 Luglio 2026 - 20:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Padova, 02 luglio 2026 "Sul caporalato la linea del Governo e' stata e continuerà a essere una linea molto chiara. E quella linea è: tolleranza zero contro i caporali. E, sono molto d'accordo, tolleranza zero contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali e speculano sulla pelle delle persone". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento al congresso nazionale della Uil. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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