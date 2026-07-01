Renzi: «Fermiamo la corsa di Meloni verso il Quirinale»

Il leader di IV: Vannacci? È un suo problema

Matteo Renzi dice che bisogna fermare la corsa di Giorgia Meloni verso il Quirinale. Parla al Foglio l’ex premier e il leader di Italia Viva: «Lei vuole andare al Colle, io mandarla a casa. E’ più presentabile di Urso, ma rispetto a Urso lo è anche il mostro di Loch Ness. Alfredo Mantovano? Un analfabeta istituzionale. Pensavamo fosse un Gianni Letta ma era un camerata come tanti. E’ inadatto. Ha utilizzato i Servizi e mosso la guerra al ministro della Difesa. Toccherà a noi ricucire e riportare ordine e decenza».

Renzi e Meloni al Colle

Secondo Renzi Vannacci «se va con Meloni perde la faccia, ma se Meloni non va con lui sarà lei a perdere le elezioni». Poi annuncia: «Non ci sono seggi blindati. E non mi candiderò nel premio di maggioranza. Correrò nel proporzionale. Non cambio le mie idee, non voglio i voti degli altri, io ho i miei voti e i miei principi: c’è chi è No Tav, io no Tax, c’è chi è Pro Pal, ma io sono Pro Pil. Ai riformisti che hanno queste idee e vogliono votare centro sinistra dico: c’è Casa Riformista». Il leader di Iv dice che Meloni «vuole prendersi tutto, ha scoperto le sue carte. Meloni punta al Colle, ma chi troppo vuole nulla stringe e il troppo stroppia. Se a sinistra non prevale la corrente Tafazzi, impediremo a Meloni di prendersi anche la presidenza della Repubblica».

Meloni e Vannacci

Ma la premier ha un problema: «Meloni cerca di compattare i suoi. Non sa cosa fare con Vannacci. In questi quattro anni, Meloni ha sempre tirato calci di rigore, ma adesso, con Vannacci, la partita non è più nelle sue mani. Per la prima volta Meloni deve parare». E ancora: «Vannacci ha i sondaggi che crescono, non mi meraviglierei se raggiungesse il dieci per cento. Può scegliere. Può accontentarsi di fare il vice di Meloni oggi o fare il leader della destra fra cinque anni».