Meloni a Congresso Uil: Confronto con sindacati cifra dell’azione del Governo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Il confronto con le parti sociali è stato ed e' per noi una cifra del lavoro, dell'attività, delle convinzioni di questo Governo. È un approccio che abbiamo cercato di dimostrare in molte occasioni fin dal nostro insediamento. Alcune non sono state comprese, ma lo abbiamo sempre fatto con convinzione. Credo di essere l'unico presidente del Consiglio ad aver partecipato ai congressi di tutte e tre le organizzazioni sindacali". Così la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al congresso della Uil. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev