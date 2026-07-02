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Meloni a Congresso Uil: Grazie a Bombardieri detto "Bomba", nome aiuta. Con "Meloni" più difficile – Il video

02 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Padova, 02 luglio 2026 "Grazie, ovviamente in particolare al Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri, detto 'Bomba' ho scoperto, ma l'ho scoperto oggi. Chiaramente è più facile quando ti chiami Bombardieri, perché se ti chiami Meloni… non viene… 'Melo'… bene uguale, però davvero gli faccio… i miei complimenti, al di là delle battute, per una relazione estremamente corposa, articolata, ricca di spunti, anche ovviamente, soprattutto per noi, anche raccontata con la passione, con la tempra di chi crede in quello che dice e si batte per cercare di tramutarlo in realtà." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Congresso della UIL a Padova. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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