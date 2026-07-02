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Meloni ricorda Luana D'Orazio: A sua madre riconoscenza commossa – Il video

02 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Padova, 02 luglio 2026 "Anche qui voglio rivolgere un pensiero di riconoscenza commossa, anche per il suo caldo abbraccio, a Emma, la mamma di Luana D'Orazio, che tutti noi consideriamo una mamma straordinaria, una persona straordinaria", perché "la battaglia alla quale lei ha dato vita in memoria di sua figlia è una battaglia che ci coinvolge e ci mobilita a uno a uno". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ricordando Luana D'Orazio, giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 nell'azienda tessile dove lavorava, durante il suo intervento al 19esimo congresso della Uil, dove è presente anche Emma Marrazzo, la madre di Luana D'Orazio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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