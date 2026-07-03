250esimo Usa, Salvini a Villa Taverna: Taglio il discorso perché arriva ottimo profumo di hamburger – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2026 "Intervenire dopo l'amico Tajani è difficile per due motivi: primo, il discorso che mi aveva preparato il mio consigliere diplomatico è già stato fatto; secondo, arriva un profumo di hamburger che mi porta a tagliare il mio intervento per la gioia dei qua presenti." Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini sul palco a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev