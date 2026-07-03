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Meloni accolta da un robot umanoide al Congresso Uil: È un grande onore darle il benvenuto – Il video

03 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Padova, 03 luglio 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata accolta da un robot umanoide alla fiera di Padova in occasione del XIX Congresso della Uil. Il robot ha salutato la premier dicendo: "Sono qui per aiutare e non per sostituire. È un grande onore darle il benvenuto al XIX Congresso nazionale della Uil. Grazie di essere venuta". Uil Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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