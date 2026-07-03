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Von der Leyen: Espansioni coloni in Cisgiordania inaccettabile, proposta restrizioni ai prodotti – Il video

03 Luglio 2026 - 19:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Dublino, 3 luglio 2026 "Sulla questione dei coloni in Cisgiordania, condividiamo l'analisi secondo cui la continua espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania è del tutto inaccettabile. E la violenza utilizzata per ottenere questa espansione è abominevole." Così la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen in conferenza stampa con il primo ministro irlandese Michael Martin. Courtesy: Ursula Von der Leyen Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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