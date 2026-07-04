Bologna, pedinava la ex usando una parrucca per non farsi riconoscere: arrestato 31enne per stalking

Secondo il racconto della donna ai carabinieri, l'uomo avrebbe anche monitorato i suoi spostamenti attraverso dispositivi di geolocalizzazione

A Crevalcore, nel Bolognese, un uomo di 31 anni è stato arrestato con le accuse di stalking, appropriazione indebita e danneggiamento nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel tentativo di riallacciare la relazione, l’uomo avrebbe iniziato a controllare gli spostamenti della donna grazie a dei dispositivi di geolocalizzazione e a pedinarla. Per non essere riconosciuto avrebbe persino indossato una parrucca durante gli appostamenti tra la casa e il luogo di lavoro dell’ex fidanzata.

La denuncia della ex compagna

L’indagine è partita dalla denuncia della donna ai carabinieri di Crevalcore, ai quali ha raccontato di temere per la sua sicurezza per via del comportamento sempre più ossessivo dell’ex compagno. Secondo quanto denunciato, i problemi sarebbero iniziati subito dopo la fine della relazione quando il 31enne si era rifiutato di restituirle l’auto che lei le aveva prestato. Avrebbe poi danneggiato il veicolo prendendolo a calci e colpendolo con una chiave inglese. Da quel momento, sempre secondo la denuncia, l’uomo avrebbe iniziato a seguirla sia sul posto di lavoro sia nei pressi della sua abitazione, talvolta indossando una parrucca per evitare di essere riconosciuto.

La custodia cautelare in carcere

Anche se, come previsto dalla legge, l’uomo è da considerarsi presunto innocente fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna, la Procura ha chiesto al giudice l’applicazione della custodia cautelare in carcere. La richiesta è stata accolta e i carabinieri hanno arrestato il 31enne.