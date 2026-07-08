Ilaria Cucchi a flashmob Montecitorio: Emergenza caldo nelle carceri, gli ultimi muoiono in cella – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2026 "Non è un caso aver voluto questa iniziativa proprio a quest'ora, in un posto così caldo. Quello stesso caldo che proviamo noi, loro lo devono subire ventiquattr'ore al giorno, senza poter utilizzare nemmeno i ventilatori. O meglio, la stragrande maggioranza non può permetterselo, perché il carcere è popolato soprattutto dai cosiddetti ultimi. Denunciamo la mancanza di posti e di personale nelle istituzioni penali esterne e di tutto ciò che dovrebbe accompagnare il reinserimento. Non posso non pensare a Nordio e alle sue promesse in campagna elettorale, tutte dimenticate un istante dopo. C'è tantissimo da fare. Per rafforzarne l'uso dobbiamo aspettare che cada questo Governo: fino ad allora non vedo nessuna speranza. Anzi, il carcere continuerà a riempirsi nel disinteresse di chi ci governa. Se risolvessero davvero il problema delle carceri e dei diritti, poi con quali argomenti parlerebbero alla pancia e alle paure della gente?", lo ha detto la senatrice di Avs Ilaria Cucchi al flashmob del suo partito a Montecitorio, dove è stata allestita una vera e propria cella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev