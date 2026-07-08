Legge elettorale, Bonetti (Azione): Lavorare per aumentare rappresentanza delle donne in Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2026 "Dobbiamo cogliere l’occasione di una riforma della legge elettorale, che io e il mio partito non abbiamo sostenuto, per almeno avvicinarci il più possibile al dettato costituzionale. La competizione per preferenze premia la visibilità, le reti personali, le risorse economiche per costose campagne personali. Proprio su questi elementi, la media delle donne è più svantaggiata rispetto agli uomini", lo ha detto Elena Bonetti, Presidente di Azione ed ex Ministra per le Pari opportunità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev