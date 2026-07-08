Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpGiorgia MeloniMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Legge elettorale, Bonetti (Azione): Lavorare per aumentare rappresentanza delle donne in Parlamento – Il video

08 Luglio 2026 - 15:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2026 "Dobbiamo cogliere l’occasione di una riforma della legge elettorale, che io e il mio partito non abbiamo sostenuto, per almeno avvicinarci il più possibile al dettato costituzionale. La competizione per preferenze premia la visibilità, le reti personali, le risorse economiche per costose campagne personali. Proprio su questi elementi, la media delle donne è più svantaggiata rispetto agli uomini", lo ha detto Elena Bonetti, Presidente di Azione ed ex Ministra per le Pari opportunità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Alessandro Di Battista e la tentazione 2027: dal dialogo con Pap all’incontro con Vannacci. I timori nel campo largo

2.

Caso Bartolozzi, la Consulta dichiara ammissibile il conflitto d’attribuzione sollevato dalla Camera: prima vittoria per il centrodestra

3.

Clemente Mastella e la malattia: «Ho un tumore. Dovrò decidere se operarmi o fare terapia»

4.

L’ex Iena La Vardera, la candidatura per la Regione Sicilia 2027 e quella idea di un futuro nazionale guardando a Di Battista

5.

Chi sono i sindaci e le sindache più amate d’Italia, in testa Sara Funaro di Firenze. E Silvia Salis? Dove si piazza in classifica – I dati