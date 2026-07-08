Scholz annuncia: «Papa Leone XIV sarà a Rimini per incontrare il popolo del Meeting»- Il video

Il Meeting si terrà dal 21 al 26 agosto

L’annuncio lo ha fatto il presidente del Meeting di Rimini, Bernard Scholz: «Il Papa incontrerà il popolo del Meeting. Da quando il papa ha accettato il nostro invito viviamo un’attesa piena di entusiasmo. Arriveranno tanti giovani da tutto il mondo».

Il titolo del Meeting, il cui programma è stato presentato oggi ufficialmente, è un verso di Dante Alighieri: «L’amore che move il sole e l’altre stelle».