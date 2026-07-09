Treni bloccati tra Calabria e Campania, il sospetto sui danneggiamenti: «Cavi tagliati in diversi punti»

Al lavoro i tecnici per ripristinare la circolazione. Ma secondo Rfi, Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero subire rallentamenti nelle prossime ore

La circolazione ferroviaria in Calabria è bloccata dalla mattina di oggi, 9 luglio, a causa di danneggiamenti rilevati in diversi punti della rete. I primi accertamenti indicano la pista dell’atto doloso: i cavi risultano tagliati sulla linea Tirrenica, tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta Jonica, tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Lo stop riguarda in particolare il tratto da Battipaglia, in provincia di Salerno, a Paola, nel Cosentino, con conseguenze su tutta la rete regionale in termini di ritardi, cancellazioni e percorsi limitati.

Quali sono le linee sospese e come muoversi con i bus sostitutivi

A confermare l’entità del disagio è un comunicato di Rfi, secondo cui risultano sospese le linee Salerno-Paola, Catanzaro Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola per «danni all’infrastruttura da parte di ignoti». Tra Battipaglia e Paola, al momento, non circola alcun treno, mentre è partita la riprogrammazione del servizio con l’attivazione di bus sostitutivi. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la linea, ma Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero comunque subire rallentamenti o cancellazioni nelle prossime ore. Sul caso indagano le Autorità competenti, mentre gli aggiornamenti sulla circolazione restano consultabili nelle stazioni e sui canali di Infomobilità di Rfi e Trenitalia.