Treviso, violenta la figlia di 7 anni dei suoi amici: 51enne condannato a 5 anni di carcere

L'accusa aveva chiesto di scagionarlo per insufficienza di prove, ma i legali dei genitori hanno ottenuto la condanna e una provvisionale da 30mila euro

Un uomo di 51 anni è stato condannato a 5 anni di reclusione e al pagamento di 30mila euro di previsionale per violenza sessuale ai danni di un bambina di 7 anni. È quanto deciso dai giudici della corte d’Assise di Treviso con una sentenza di oggi 9 luglio. I fatti risalgono al 2020 e si sono svolti a Mogliano Veneto, un piccolo comune della provincia di Treviso.

L’uomo era un amico di famiglia e vicino di casa

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato condannato per l’accusa di aver toccato la bambina nelle parti intime. La piccola era la figlia di una coppia di amici, nonché vicini di casa, e gli abusi sarebbero avvenuti proprio approfittando dell’amicizia della vittima con i suoi figli e facendo leva sul rapporto di fiducia con i genitori della bimba.

Il pm aveva chiesto l’assoluzione

Il pm nella requisitoria aveva chiesto l’assoluzione perché, a suo avviso, nel corso del dibattimento non erano emerse abbastanza prove per condannare l’uomo. Ma la famiglia della piccola, attraverso l’avvocato Damiano Danesin, si era opposta e aveva chiesto la condanna.