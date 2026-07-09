Multa fino a 200 euro per chi gira senza maglietta o in costume: la stretta sul lago di Como per il decoro in città

Il Comune di Varenna ha introdotto nuove regole per regolare l'afflusso turistico. I gruppi guidati non potranno essere composti da più di 25 persone

Varenna è un piccolo comune di circa 600 abitanti che ogni anno d’estate viene invaso dai turisti per via dei suoi paesaggi pittoreschi sul lago di Como. Si stima che nei periodi di alta stagione i visitatori giornalieri possono raggiungere i 17.500, ovvero 25 volte il numero dei suoi residenti abituali. Proprio per gestire questo forte afflusso turistico e preservare l’aspetto del borgo e la qualità della vita di chi vi abita tutto l’anno, le autorità hanno introdotto nuove regole, tra cui una multa fino a 200 euro per chi gira senza maglietta o in costume da bagno. Una tendenza che segue quelle delle maggiori mete turistiche marittime, soprattutto nelle zone balneari, che ogni anno introducono ordinanze per tutelare il decoro dei luoghi e il benessere dei residenti.

Una novità è l’introduzione di regole per i tour e le visite guidate che spesso bloccano il traffico. Il numero massimo di partecipanti per ogni gruppo guidato è stato fissato a 25 persone, con l’obiettivo di ridurre il rumore e preservare la tranquillità del paese. I gruppi dovranno poi spostarsi su vie pedonali per non creare intralcio a chi si deve spostare e non potranno fermarsi ad ascoltare la guida in alcune aree considerate strategiche per la mobilità. La giunta comunale non esclude però la possibilità che in futuro vengano definiti degli itinerari dedicati da seguire. In caso di violazioni, la responsabilità amministrativa ricadrà sulla guida turistica, alla quale sarà applicata una sanzione compresa tra un minimo di 100 e un massimo di 400 euro. Se la guida dovesse essere multata più volte, potrebbe inoltre essere prevista una sospensione dell’attività sul territorio comunale per un periodo compreso tra 3 e 12 mesi.

Abbigliamento nei luoghi pubblici

Oltre ai limiti sulle visite guidate, è stata introdotta una multa a chi cammina per la città a torso nudo o in costume da bagno. Chi non rispetta questa disposizione potrebbe trovarsi a dover pagare una multa che va da 50 fino a 200 euro. Naturalmente la regola non si applica alle spiagge e ai pontili sul lago di Como, dove questo tipo di abbigliamento resta consentito.