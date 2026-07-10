Trump: Ho avuto problemi con la Spagna, ma è tornata in carreggiata spendendo molto per Nato – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 9 luglio 2026 "Devo dire che ho avuto problemi con la Spagna, e ne ho ancora, ma oggi la Spagna è tornata completamente in carreggiata. La Spagna è stata molto generosa oggi… hanno onorato una richiesta per un sacco di pagamenti—e se non l'avessero fatto, non parleremmo nemmeno con loro", lo ha detto Trump parlando con i cronisti a bordo dell'Air Force One. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev