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"Comprate il nostro riso", Lollobrigida spiega la qualità del prodotto italiano sui social – Il video

11 Luglio 2026 - 21:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2026 "Il riso italiano non è semplicemente il migliore di tutti. È unico! Unico per la sua qualità, per come i nostri agricoltori lo producono nel rispetto dell’ambiente e delle norme sociali. Controlliamo le etichette e scegliamo il riso italiano. Per i nostri produttori, per noi, per la nostra salute", il video promozionale per il riso italiano del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Fb Lollobrigida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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