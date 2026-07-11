"Comprate il nostro riso", Lollobrigida spiega la qualità del prodotto italiano sui social – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2026 "Il riso italiano non è semplicemente il migliore di tutti. È unico! Unico per la sua qualità, per come i nostri agricoltori lo producono nel rispetto dell’ambiente e delle norme sociali. Controlliamo le etichette e scegliamo il riso italiano. Per i nostri produttori, per noi, per la nostra salute", il video promozionale per il riso italiano del Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Fb Lollobrigida Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev