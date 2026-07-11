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Irene Montero (Podemos) a Parlamento Ue: Riattaccate telefono a Trump o diventerà padrone d’Europa – Il video

11 Luglio 2026 - 18:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Strasburgo, 9 luglio 2026 "Ha il vostro numero, vi chiama per farvi appoggiare il genocidio? Per farvi appoggiare l'occupazione illegale della Cisgiordania? Vi chiama quando stanno per bruciare dei bambini vivi? O vi chiama semplicemente per farvi stare zitti e pagare le loro guerre mentre bombarda mezzo mondo?". Così l'eurodeputata di Podemos Irene Montero in Plenaria a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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