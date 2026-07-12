Addio al Senatore Usa Lindsey Graham, eccolo al fianco di Trump a gennaio parlare di Cuba – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 12 luglio 2026 Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham è deceduto all’età di 71 anni “in seguito a una breve e improvvisa malattia. La famiglia del senatore Graham apprezza le preghiere in questo momento e chiede che venga rispettata la propria privacy durante questo periodo incredibilmente difficile”, riporta un comunicato del suo ufficio stampa. Pochi giorni fa ha incontrato Zelensky a Kiev. Negli ultimi anni si era affermato come uno dei principali sostenitori di Trump al Senato, pur mantenendo in alcune occasioni posizioni divergenti, in particolare su questioni di politica estera. “Aspettate anche Cuba. Cuba è una dittatura comunista che ha ucciso donne e uomini. Hanno predato il loro popolo. I loro giorni sono contati. Un giorno ci sveglieremo, spero nel 2026, e avremo alleati in questi Paesi che faranno affari con l’America e non narco-terroristi che uccidono americani”. Così il Senatore a gennaio, a fianco del Presidente Trump sull’Air Force One. WhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev