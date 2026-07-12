Ultime notizie Crisi Usa - IranMario AdinolfiMondiali 2026Sigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Mattarella in Puglia alla commemorazione delle vittime dell'incidente di Andria-Corato – Il video

12 Luglio 2026 - 13:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Puglia, 12 luglio 2026 Il Presidente Sergio Mattarella ha partecipato ad Andria alla cerimonia in ricordo delle vittime dell’incidente ferroviario sulla linea Andria-Corato, nel quale dieci anni fa, il 12 luglio 2016, persero la vita 23 persone e ne rimasero ferite molte altre. Al suo arrivo in Piazza dei Bersaglieri, Mattarella ha deposto una corona di fiori davanti alla lapide commemorativa. Alle 11.05, orario dello scontro dei due treni, è stato osservato un minuto di silenzio; poi 23 rintocchi di campana e la lettura dei nomi delle vittime. Durante la cerimonia sono intervenuti la sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Al termine degli interventi istituzionali, il Capo dello Stato si è recato nel piazzale intitolato alle vittime dell’incidente, dove è stata installata una statua commemorativa. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Parlano le vittime di Mario Adinolfi, come sono caduti nella trappola e i soldi in fumo. Anziani, fragili e fan cattolici: «Con lui ho perso la dignità»

2.

Crosetto: «Il regime iraniano non rispetta i patti, ma una parte vuole la fine della guerra. Gelo Meloni-Trump? Al vertice Nato conversazioni normali»

3.

Lo stupore a metà del Popolo della famiglia dopo l’arresto di Adinolfi: «Le scommesse non sono da cattolici, gli ho detto di no»

4.

«Quando c’era lei», il comico Daniele Fabbri contro Matteo Renzi: «Ha copiato il titolo del mio spettacolo»

5.

Divieto di gabbie negli allevamenti, la legge di iniziativa popolare raggiunge il traguardo delle 50mila firme: cosa succede ora