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Meloni al Museo di Falcone e Borsellino cita Tolkien: Sono le piccole mani che cambiano il mondo – Il video

13 Luglio 2026 - 22:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Palermo, 13 luglio 2026 "Non è solo chi ha un grande potere che può condurre grandi imprese, scriveva Tolkien che sono le piccole mani che cambiano il mondo. Aveva ragione: le piccole scelte quotidiane, le piccole azioni quotidiane fanno la differenza, marcano continuamente il confine tra bene e male, tra ciò che è giusto, tra quello che è sbagliato." Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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